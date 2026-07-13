Informations pratiques

Seltz

Pot d’accueil

2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-08-11 17:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg, invite ses vacanciers les lundis et mardis à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir les activités diverses et variées.

L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg, invite ses vacanciers à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir les activités diverses et variées de notre territoire mais aussi d’Alsace du nord.. .

2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

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English :

On Mondays and Tuesdays, the Seltz-Lauterbourg tourist office invites its holidaymakers to a welcome drink. It’s a time for sharing and discovering the many and varied activities on offer.

L’événement Pot d’accueil Seltz a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg