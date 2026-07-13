Pot d’accueil Seltz
lundi 13 juillet 2026 · Seltz
Informations pratiques
Seltz
Pot d’accueil
2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-08-11 17:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg, invite ses vacanciers les lundis et mardis à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir les activités diverses et variées.
L’office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg, invite ses vacanciers à un pot d’accueil. Un moment d’échange et de partage afin de découvrir les activités diverses et variées de notre territoire mais aussi d’Alsace du nord.. .
2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr
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English :
On Mondays and Tuesdays, the Seltz-Lauterbourg tourist office invites its holidaymakers to a welcome drink. It’s a time for sharing and discovering the many and varied activities on offer.
L’événement Pot d’accueil Seltz a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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