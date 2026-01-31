Pot de bienvenue à Bellefontaine Bellefontaine

Pot de bienvenue à Bellefontaine

Salle des fêtes Bellefontaine Jura

Début : 2026-02-07 17:30:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

L’Office de Tourisme a le plaisir de vous accueillir pour partager un moment convivial avec dégustation de vins et de fromages du Jura ! .

Salle des fêtes Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73 tourisme@gorgesdelabienne.com

