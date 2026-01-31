Pot de bienvenue à Bellefontaine Bellefontaine

Pot de bienvenue à Bellefontaine Bellefontaine samedi 7 février 2026.

Salle des fêtes Bellefontaine Jura

Début : 2026-02-07 17:30:00
fin : 2026-02-21 19:00:00

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

Faites le plein d’idées et de conseils pour vos vacances !
L’Office de Tourisme a le plaisir de vous accueillir pour partager un moment convivial avec dégustation de vins et de fromages du Jura !   .

Salle des fêtes Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 08 73  tourisme@gorgesdelabienne.com

L’événement Pot de bienvenue à Bellefontaine Bellefontaine a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE