POT DE BIENVENUE POUR LES VACANCIERS

OFFICE DE TOURISME 18 Allées d’Etigny Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Venez déguster un verre de vin chaud , de jus de fruits ou des spécialités locales tout en découvrant les activités que vous pourrez pratiquer pendant votre séjour.

Un moment de convivialité proposé par l’Office de Tourisme et ses partenaires. .

English :

Come and enjoy a glass of mulled wine, fruit juice or local specialities while discovering the activities you can enjoy during your stay.

German :

Genießen Sie ein Glas Glühwein , Fruchtsaft oder lokale Spezialitäten und entdecken Sie dabei die Aktivitäten, die Sie während Ihres Aufenthalts ausüben können.

Italiano :

Venite a gustare un bicchiere di vin brulé, un succo di frutta o le specialità locali mentre scoprite le attività che potrete praticare durante il vostro soggiorno.

Espanol :

Venga y disfrute de un vaso de vino caliente, zumo de frutas o especialidades locales mientras descubre las actividades que puede realizar durante su estancia.

