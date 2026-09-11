Informations pratiques

Pot de départ du collectif DETER Grand Cordel MJC Rennes 23 – 25 octobre

DETER range son bureau et prend un nouveau départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-25T01:00:00.000+02:00

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Grand Cordel MJC 18 rue des plantes 35700 Rennes Rennes



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