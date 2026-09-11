AGENDA · Rennes
Pot de départ du collectif DETER Grand Cordel MJC Rennes
vendredi 23 octobre 2026 · Grand Cordel MJC · Rennes
Informations pratiques
Pot de départ du collectif DETER Grand Cordel MJC Rennes 23 – 25 octobre
DETER range son bureau et prend un nouveau départ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-23T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-25T01:00:00.000+02:00
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Grand Cordel MJC 18 rue des plantes 35700 Rennes Rennes
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