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AGENDA · Rennes

Pot de départ du collectif DETER Grand Cordel MJC Rennes

vendredi 23 octobre 2026 · Grand Cordel MJC · Rennes

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Grand Cordel MJC
Adresse
18 rue des plantes 35700 Rennes
Ville
Rennes

Pot de départ du collectif DETER Grand Cordel MJC Rennes 23 – 25 octobre

DETER range son bureau et prend un nouveau départ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-23T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-25T01:00:00.000+02:00

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Grand Cordel MJC 18 rue des plantes 35700 Rennes Rennes


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