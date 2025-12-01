POT DE NOËL Vialas

POT DE NOËL

Local des associations Vialas Lozère

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

L’association Vivre à Vialas vous propose un pot de Noël le jeudi 18 décembre à partir de 18h au local des associations ! Moment convivial à partager où chacun peut apporter une petite gourmandise.

Local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

English :

The Vivre à Vialas association invites you to a Christmas drink on Thursday December 18 from 6pm at the associations’ premises! A convivial moment to share, where everyone can bring a little delicacy.

