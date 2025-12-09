Pot du Nouvel An Laruns

Pot du Nouvel An

Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Afin de fêter la nouvelle année, venez déguster quelques produits locaux en compagnie de Jean-Luc MONGAUGÉ artiste local qui nous offrira ses créations en français béarnais et espagnol. .

Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques

