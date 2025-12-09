Pot du Nouvel An Laruns
Pot du Nouvel An Laruns mercredi 31 décembre 2025.
Pot du Nouvel An
Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Afin de fêter la nouvelle année, venez déguster quelques produits locaux en compagnie de Jean-Luc MONGAUGÉ artiste local qui nous offrira ses créations en français béarnais et espagnol. .
Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15
English : Pot du Nouvel An
L’événement Pot du Nouvel An Laruns a été mis à jour le 2025-12-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées