Pot-lecture pour l’ouverture de la saison D338 Fyé

Fyé

Pot-lecture pour l’ouverture de la saison

D338 Avenue de la Division Leclerc Fyé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Au Jardin d’Art Brut Fernand Chatelain !

À l’occasion du lancement de la saison 2026, nous vous convions au pot-lecture d’ouverture du jardin le samedi 23 mai 2026 à 17h00 (sur la RD 338) !

Les bénévoles de l’association vous attendent pour vous faire découvrir de drôles de lectures avec de vrais moments de rire et d’émotion, bien dans l’esprit de notre facétieux Fernand. Le verre de l’amitié accompagné de petites gourmandises vous sera offert en fin de lecture.

Ravis de vous rencontrer dans ce joli cadre arboré.

Le président de l’association, François Robert et l’équipe des guides bénévoles. .

D338 Avenue de la Division Leclerc Fyé 72610 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

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English :

At the Fernand Chatelain Art Brut Garden !

L’événement Pot-lecture pour l’ouverture de la saison Fyé a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Alpes Mancelles