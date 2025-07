Pot Luck Saint-Lon-les-Mines

Pot Luck Saint-Lon-les-Mines dimanche 13 juillet 2025.

825 Route de Tyrosse Saint-Lon-les-Mines Landes

Début : 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Chaque groupe ou famille apporte un plat copieux pour environ deux fois le nombre de personnes qui le compose.

Le traditionnel POT LUCK, dans sa nouvelle formule éprouvée,

est de retour chez l’habitant !

Chaque groupe ou famille apporte un plat copieux pour environ deux fois le nombre de personnes qui le compose. La première lettre de votre nom est comprise entre :

. A et K vous apportez un hors d’œuvre et un dessert

· Let Z vous apportez un plat de viande

(Pensez à découper, que les plats soient prêts à déguster)

Le pain, le vin et le couvert sont fournis.

19h30 Apéritif offert par le Foyer

20h Repas

22h Soirée en musique .

825 Route de Tyrosse Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 45 42 74

English : Pot Luck

The traditional POT LUCK, in its new, tried-and-tested formula,

goes home!

Each group or family brings a hearty dish for about twice the number of people in it.

German : Pot Luck

Der traditionelle POT LUCK in seiner neuen, bewährten Form,

geht wieder zu den Einheimischen!

Jede Gruppe oder Familie bringt ein herzhaftes Gericht für etwa die doppelte Anzahl an Personen mit, aus denen sie besteht.

Italiano :

Il tradizionale POT LUCK, nella sua nuova e collaudata formula,

torna a casa!

Ogni gruppo o famiglia porta un piatto sostanzioso per circa il doppio delle persone che lo compongono.

Espanol : Pot Luck

El tradicional POT LUCK, en su nueva fórmula de eficacia probada,

¡vuelve a casa!

Cada grupo o familia trae un plato abundante para el doble de personas aproximadamente.

L’événement Pot Luck Saint-Lon-les-Mines a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans