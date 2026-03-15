Potager du Roi Impact et paysage un colloque de la Chaire Paysage et énergie Potager du Roi Versailles

Potager du Roi Impact et paysage un colloque de la Chaire Paysage et énergie

Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03 18:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Le 3 juin 2026, la Chaire paysage et énergie organise à l’École nationale supérieure de paysage une journée d’échanges consacrée à la place du paysage dans les études d’impact et la séquence éviter, réduire, compenser .

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Potager du Roi 10 rue du Maréchal Joffre Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 63 24 contact@ecole-paysage.fr

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English : The King’s Kitchen Garden: Impact and Landscape a symposium organised by the Landscape and Energy Chair

On 3 June 2026, the Landscape and Energy Chair at the École nationale supérieure de paysage is organising a day of discussions focusing on the role of landscape in environmental impact assessments and the ‘avoid, reduce, offset’ approach.

L’événement Potager du Roi Impact et paysage un colloque de la Chaire Paysage et énergie Versailles a été mis à jour le 2026-03-15 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc