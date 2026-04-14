Potager enchanté – Sortie Panda Club – WWF Genève, Parc Bertrand,

Potager enchanté – Sortie Panda Club – WWF Genève Samedi 13 juin, 13h00 Parc Bertrand

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Viens t’amuser et découvrir le potager du Parc Bertrand! Tu pourras en apprendre davantage sur les fruits et légumes de saison, le rôle joué par les abeilles et les bienfaits d’un potager en pleine ville. Entre jeux, contes enchanteurs et exploration, les potagers n’auront plus de secrets pour toi!

Parc Bertrand Avenue Peschier, 1206 [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/potager-enchante-sortie-panda-club-geneve-4a6vVj1bC1/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/parc-bertrand/

Entre jeux, contes enchanteurs et exploration, les potagers n’auront plus de secrets pour toi!

WWF Genève