POTARD JAZZ CLUB PARTY – LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

POTARD JAZZ CLUB PARTY Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Label issu de la scène live et électronique normande, le Potard Jazz Club organise la Local Room, une soirée privée et secrète devenue incontournable pour les initiés. C’est aussi la maison-mère de 4ontheflex ou RAFU. Faisant de la fête un terrain de création partagée, le Potard Jazz Club place le public au cœur du processus artistique et souhaite aujourd’hui partager cette expérience avec le plus grand nombre. Ils investiront Le Kubb avec le retour du collectif techno RAFU et un Dj set du duo franco-algérien Kabylie Minogue.Algérie, France, Liban. La musique de Kabylie Minogue tisse les plus beaux liens entre les rythmes orientaux et l’énergie de la transe des années 90. Depuis 2019 et une Boiler Room d’anthologie, Jad et Kheireddine n’ont eu cesse d’embarquer les publics des plus grandes scènes électroniques européennes. Bienvenue dans une machine à danser révolutionnaire et furieusement festive pour suer de bonheur.RAFU, quatre esprits reliés par la même vibration : créer une techno libre, façonnée dans l’instant et où le public devient acteur de leurs improvisations. Après une mise en pause du groupe, cette soirée au Kubb est l’occasion unique de retrouver cette « pieuvre musicale » pour un show exclusif.

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27