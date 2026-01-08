Potée du foot

Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

La traditionnelle potée du Foot aura lieu sur place ou à emporter.

Sur réservation. .

Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 71 75 88

L’événement Potée du foot Plurien a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor