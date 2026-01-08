Potée du foot Plurien
Potée du foot Plurien samedi 24 janvier 2026.
Potée du foot
Salle polyvalente Plurien Côtes-d’Armor
La traditionnelle potée du Foot aura lieu sur place ou à emporter.
Sur réservation. .
Salle polyvalente Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 71 75 88
