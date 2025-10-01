Poterie « animaux » Chez Tatie Granville

Poterie « animaux » Chez Tatie Granville mercredi 1 octobre 2025.

Poterie « animaux »

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-01 12:00:00

2025-10-01

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera: les animaux (escargot, souris, hérisson…)

Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-)

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

+33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

