Poterie « animaux » Chez Tatie Granville
Poterie « animaux » Chez Tatie Granville mercredi 1 octobre 2025.
Poterie « animaux »
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 10:30:00
fin : 2025-10-01 12:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera: les animaux (escargot, souris, hérisson…)
Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-)
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
English : Poterie « animaux »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Poterie « animaux » Granville a été mis à jour le 2025-09-26 par OTGTM BIT Granville