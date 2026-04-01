POTERIE | Atelier 3-7 ans Conte à modeler La pomme Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier 3-7 ans Conte à modeler La pomme

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 11:00:00

fin : 2026-04-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des frutis et légumes pour les 3-7 ans.

Après la lecture d’un conte, modelez un bol en forme de pomme.

Les mardis et les jeudis, de 11h00 à 12h00.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Pour les enfants de 3 à 7 ans (accompagné d’un parent)

Tarifs Forfait 13€ (1 parent + 1 enfant)

+8€ par pers. Supp.

Option cuisson +2.50€ objet

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

A clay workshop on the theme of fruit and vegetables for 3-7 year-olds.

L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans Conte à modeler La pomme Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges