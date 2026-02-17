POTERIE | Atelier 3-7 ans Le melon Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier 3-7 ans Le melon

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-24

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des fruits & légumes pour les 3-7 ans.

Modelez un melon et sa pluie de pépins, à l’aide de la technique du pot boulette.

Horaires de 10h30 à 11h30

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarifs Forfait 15€ (1 parent + 1 enfant)

+8€ par pers. Supp.

*Cuisson comprise

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A clay workshop on the theme of fruit and vegetables for 3-7 year-olds.

L’événement POTERIE | Atelier 3-7 ans Le melon Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges