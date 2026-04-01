POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des fruits & légumes pour les plus de 8 ans.

Découvrez les techniques de modelage et de sculpture. Vous façonnerez une maracas en forme de carotte que vous pourrez décorer avec les couleurs de votre choix.

Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes !

Les mardis pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 15h30

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarif 13€ personne.

* Cuisson comprise.

Réservation obligatoire.

Numéro de la maison du Potier 02 41 70 90 21 .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

A clay workshop on the theme of fruit and vegetables for children over 8.

L’événement POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges