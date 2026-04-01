POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre mardi 14 avril 2026.
POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 15:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des fruits & légumes pour les plus de 8 ans.
Découvrez les techniques de modelage et de sculpture. Vous façonnerez une maracas en forme de carotte que vous pourrez décorer avec les couleurs de votre choix.
Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes !
Les mardis pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 15h30
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Tarif 13€ personne.
* Cuisson comprise.
Réservation obligatoire.
Numéro de la maison du Potier 02 41 70 90 21 .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A clay workshop on the theme of fruit and vegetables for children over 8.
L’événement POTERIE | Atelier +8 ans La maracas carotte Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges