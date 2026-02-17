POTERIE | Atelier +8 ans Le fruit du dragon Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Atelier +8 ans Le fruit du dragon Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre lundi 13 avril 2026.
POTERIE | Atelier +8 ans Le fruit du dragon
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 15:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique des fruits & légumes pour les plus de 8 ans.
Découvrez la technique du bols boulette et façonnez un bol fruit du dragon. Vous pourrez le décorer avec les couleurs de votre choix. Objet émaillé par nos soins.
À partir de 8 ans, ouvert aux enfants et aux adultes.
Pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 15h30.
Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.
Tarif 16€ personne.
* Cuisson et émaillage compris, comptez 1 mois de délai avant de récupérer l’objet cuit.
Réservation obligatoire.
Numéro de la Maison du Potier 02 41 70 90 21 .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
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English :
A clay workshop on the theme of fruit and vegetables for children over 8.
L’événement POTERIE | Atelier +8 ans Le fruit du dragon Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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