POTERIE | Atelier +8 ans Le pot de fleur

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-02-19 15:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique du jardin pour les plus de 8 ans.

Façonner votre pot de fleur avec la technique du pot boulette.

Ouvert à partir de 8 ans, pour les enfants et les adultes.

Les jeudis pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 15h30.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarif 13€/pers.

* Cuisson comprise .

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire au 02.41.70.90.21 .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

A garden-themed clay workshop for children over 8.

