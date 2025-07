POTERIE | Atelier +8 ans « Photophore étoilé » Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier +8 ans « Photophore étoilé » Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre lundi 7 juillet 2025.

POTERIE | Atelier +8 ans « Photophore étoilé »

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Début : 2025-07-07 14:00:00

fin : 2025-07-07 15:30:00

2025-07-07 2025-07-21 2025-07-28

Un atelier pour découvrir l’argile sur la thématique de l’espace pour les plus de 8 ans.

Avec la technique du pot boulette, fabriquez un photophore et décorez le en vous inspirant des constellations.

À partir de 8 ans, ouvert aux enfants et aux adultes.

Les lundis pendant les vacances scolaires, de 14h00 à 15h30.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarif 13€ / personne. ( La cuisson est comprise). Comptez 1 mois de délai avant de récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

A clay workshop on the theme of space for children over 8.

German :

Ein Workshop zum Entdecken von Ton zum Thema Weltraum für Kinder ab 8 Jahren.

Italiano :

Un laboratorio di argilla sul tema dello spazio per bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Taller de arcilla sobre el tema del espacio para niños a partir de 8 años.

