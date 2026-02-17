POTERIE | Atelier collectif +6 ans La boîte grenade Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier collectif +6 ans La boîte grenade

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

En famille, à partir de 6 ans, partagez un moment original et fabriquez ensemble une création sur la thématique des fruits & légumes.

En famille ou entre ami.es, fabriquez une boite en forme de grenade avec la technique du pot boulette. Vous pourrez la décorer aux couleurs de votre choix.

Œuvre collective les mercredis pendant les vacances scolaires, de 10h00 à 12h00.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Tarifs forfait 4 pers. 40€ (Cuisson et émaillage compris)

+ 11€ par pers. supp. [Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets suivant la faisabilité du projet]

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

As a family, from age 6 upwards, share an original moment and make a creation together on the theme of fruit & vegetables.

L’événement POTERIE | Atelier collectif +6 ans La boîte grenade Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges