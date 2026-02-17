POTERIE Atelier collectif +6 ans La pluie de légumes Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE Atelier collectif +6 ans La pluie de légumes

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

En famille, à partir de 6 ans, partagez un moment original et fabriquez ensemble une céramique sur le thème des fruits & légumes.

A partir de 6 ans, fabriquer un mobile pluie de légumes en collectif. Un moment à partager en famille ou entre ami.es.

Œuvre collective

Tarifs forfait 4 pers. 38€ (Cuisson comprise), à partir de 6 ans.

+ 11€ par pers. supp. [Au-delà de 4 personnes, possibilité de faire 2 petits objets]

Comptez 1 mois de délai pour récupérer l’objet cuit.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier au 02 41 70 90 21. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

As a family, from 6 years upwards, share an original moment and make together a ceramic on the theme of fruit & vegetables.

L’événement POTERIE Atelier collectif +6 ans La pluie de légumes Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges