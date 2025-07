POTERIE | Atelier sensoriel 2-5 ans « Le chemin d’argile » Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 7 EUR

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-22 10:45:00

2025-07-08 2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Pendant les vacances, un atelier pour découvrir l’argile dès 2 ans

Découverte sensorielle de l’argile pour les tout-petits.

Un atelier pour expérimenter avec les mains et poser des mots sur des sensations. Modelage de petites formes à rapporter à la maison.

De 10h00 à 10h45, les mardis et jeudis des vacances scolaires.

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.

Réservation obligatoire.

Tarif 7 € Gratuit pour 1 adulte accompagnant. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

During the vacations, a workshop to discover clay from age 2

German :

Während der Ferien ein Workshop, um den Ton ab 2 Jahren zu entdecken

Italiano :

Durante le vacanze, un laboratorio per scoprire l’argilla a partire dai 2 anni di età

Espanol :

Durante las vacaciones, un taller para descubrir la arcilla a partir de los 2 años

