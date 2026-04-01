POTERIE | Atelier sensoriel 2-5 ans Le chemin d’argile Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Atelier sensoriel 2-5 ans Le chemin d’argile

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-21 10:45:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23

Pendant les vacances, un atelier pour découvrir l’argile dès 2 ans

Découverte sensorielle de l’argile pour les tout-petits.

Un atelier pour expérimenter avec les mains et poser des mots sur des sensations. Modelage de petites formes à rapporter à la maison.

De 10h00 à 10h45

Merci de bien vouloir vous présenter dix minutes avant l’atelier afin de procéder à l’encaissement pour que l’atelier puisse commencer à l’heure indiquée.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.

Réservation obligatoire.

Tarif 7 € Gratuit pour 1 adulte accompagnant. .

Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

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English :

During the vacations, a workshop to discover clay from age 2

L’événement POTERIE | Atelier sensoriel 2-5 ans Le chemin d’argile Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-03-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges