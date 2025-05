Poterie de printemps – Chez Tatie Granville, 10 mai 2025 10:45, Granville.

Manche

Poterie de printemps Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 10:45:00

fin : 2025-05-10 12:15:00

Date(s) :

2025-05-10

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets, en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps décoration avec des empreintes de végétaux et fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets, en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps décoration avec des empreintes de végétaux et fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Poterie de printemps

During this workshop, we’ll be making small objects out of self-hardening clay. Several models will be presented, with different levels of difficulty, so that everyone can choose what they’d like to make. The theme will be spring: decoration with prints of plants and flowers. The activities on offer are suitable for youngsters and teenagers alike.

From age 2 if accompanied by an adult, from age 3 alone.

Possibility of taking part in this workshop as a child-adult pair: reserve one adult place, or several ;-).

Online booking: www.cheztatiegranville.com

German :

In diesem Workshop werden wir kleine Objekte aus selbsthärtendem Ton herstellen. Es werden verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorgestellt, so dass jeder wählen kann, was er herstellen möchte. Das Thema wird der Frühling sein: Dekoration mit Abdrücken von Pflanzen und Blumen. Die vorgeschlagenen Aktivitäten eignen sich für die Jüngsten, aber auch für Jugendliche.

Ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, ab 3 Jahren allein.

Die Teilnahme an diesem Workshop ist auch für Kinder und Erwachsene möglich: Reservieren Sie einen Platz für Erwachsene oder mehrere ;-).

Online-Reservierung: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Durante questo laboratorio, realizzeremo piccoli oggetti in argilla autoindurente. Verranno presentati diversi modelli, con diversi livelli di difficoltà, in modo che ognuno possa scegliere cosa realizzare. Il tema sarà la primavera: decorare con stampe di piante e fiori. Le attività proposte sono adatte sia ai bambini più piccoli che agli adolescenti.

Dai 2 anni se accompagnati da un adulto, dai 3 anni da soli.

Bambini e adulti possono partecipare a questo laboratorio in coppia: prenotate un posto per adulti, o più posti ;-).

Prenotazione online: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Durante este taller, fabricaremos pequeños objetos con arcilla autoendurecible. Se presentarán varios modelos, con diferentes niveles de dificultad, para que cada uno pueda elegir lo que quiere hacer. El tema será la primavera: decoración con estampados de plantas y flores. Las actividades propuestas son adecuadas tanto para los niños más pequeños como para los adolescentes.

A partir de 2 años si van acompañados de un adulto, a partir de 3 años solos.

Niños y adultos pueden participar en este taller por parejas: reserva una plaza de adulto, o varias ;-).

Reserva en línea: www.cheztatiegranville.com

L’événement Poterie de printemps Granville a été mis à jour le 2025-05-05 par OTGTM BIT Bréhal