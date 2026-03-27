Poterie de Printemps Atelier Chez Tatie Granville

Poterie de Printemps

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps décoration avec des empreintes de végétaux et fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs.

Réservation via le site internet de l’atelier:

www.cheztatiegranville.com .

Atelier Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie de Printemps

L’événement Poterie de Printemps Granville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Granville Terre et Mer