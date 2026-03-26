Poterie en fête rue des anciennes écoles Chaucenne

Poterie en fête

rue des anciennes écoles Quartier mairie Chaucenne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

L’association Khnoum organise sa troisième fête de la poterie.

Accueil de nombreux exposants potiers, professionnels et amateurs, animations autour de la poterie, buvette et petites restaurations, concerts musicaux. .

rue des anciennes écoles Quartier mairie Chaucenne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cattab@sfr.fr

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English : Poterie en fête

L’événement Poterie en fête Chaucenne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON