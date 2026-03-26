Poterie en fête rue des anciennes écoles Chaucenne
Poterie en fête rue des anciennes écoles Chaucenne samedi 9 mai 2026.
Poterie en fête
rue des anciennes écoles Quartier mairie Chaucenne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
L’association Khnoum organise sa troisième fête de la poterie.
Accueil de nombreux exposants potiers, professionnels et amateurs, animations autour de la poterie, buvette et petites restaurations, concerts musicaux. .
rue des anciennes écoles Quartier mairie Chaucenne 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cattab@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Poterie en fête
L’événement Poterie en fête Chaucenne a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON