Poterie hiver Chez Tatie Granville

Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 15:30:00
2026-02-12
Durant cet atelier, nous réaliserons des décorations en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera l’hiver: bonhomme de neige, flocons, sapins seront de la partie !
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
