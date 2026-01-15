Poterie hiver Chez Tatie Granville

Poterie hiver

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 15:30:00

2026-02-12

Durant cet atelier, nous réaliserons des décorations en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera l’hiver: bonhomme de neige, flocons, sapins seront de la partie !

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

