POTERIE | Mini-session de tournage (adultes et enfants +10 ans) LE FUILET Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Mini-session de tournage (adultes et enfants +10 ans)
LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 35 EUR
Date :
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
Date(s) :
2025-12-17
Découvrez le tournage à la Maison du potier (à partir de 10 ans)
Seul, en famille ou entre amis, profitez et découvrez les techniques de base du tournage.
Les mini-sessions de tournage sont ouvertes aux enfants +10 ans et aux adultes.
A la clé, réalisez 1 ou 2 objets.
Le programme
– Préparer sa terre, pétrissage ;
– Réalisation de formes simples ;
– Appréhender les gestes de bases ;
– Travailler son centrage ;
– Travailler la montée de terre ;
– Les pièces du stage seront gardées, séchées, cuites à 1000°c, émaillées et recuites à 1000°c (délais d’env. 1 mois)
Tarif 35 € / personne. L’émaillage est compris.
Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier. .
LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
Discover pottery throwing at the Potter’s House (ages 10 and up)
German :
Entdecke das Drehen im Haus des Töpfers (ab 10 Jahren)
Italiano :
Scoprite la lavorazione della ceramica nella Casa del vasaio (a partire da 10 anni)
Espanol :
Descubre la alfarería en la Casa del Alfarero (a partir de 10 años)
