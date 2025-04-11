POTERIE | Mini-session de tournage (adultes et enfants +10 ans) LE FUILET Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Mini-session de tournage (adultes et enfants +10 ans)

LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 16:30:00

Date(s) :

2025-12-17

Découvrez le tournage à la Maison du potier (à partir de 10 ans)

Seul, en famille ou entre amis, profitez et découvrez les techniques de base du tournage.

Les mini-sessions de tournage sont ouvertes aux enfants +10 ans et aux adultes.

A la clé, réalisez 1 ou 2 objets.

Le programme

– Préparer sa terre, pétrissage ;

– Réalisation de formes simples ;

– Appréhender les gestes de bases ;

– Travailler son centrage ;

– Travailler la montée de terre ;

– Les pièces du stage seront gardées, séchées, cuites à 1000°c, émaillées et recuites à 1000°c (délais d’env. 1 mois)

Tarif 35 € / personne. L’émaillage est compris.

Réservation obligatoire auprès de la Maison du Potier. .

LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

Discover pottery throwing at the Potter’s House (ages 10 and up)

German :

Entdecke das Drehen im Haus des Töpfers (ab 10 Jahren)

Italiano :

Scoprite la lavorazione della ceramica nella Casa del vasaio (a partire da 10 anni)

Espanol :

Descubre la alfarería en la Casa del Alfarero (a partir de 10 años)

L’événement POTERIE | Mini-session de tournage (adultes et enfants +10 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges