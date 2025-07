Poterie Château de Montaner Montaner

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-18 13:30:00

fin : 2025-08-22 19:00:00

Découvrez la poterie, art ancestral qui transforme la terre en remarquables artefacts.

Par Nadine Saint-Martin de la poterie Les trois petits pots.

Château de Montaner Còsta de Phébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Discover pottery, an ancestral art that transforms earth into remarkable artifacts.

By Nadine Saint-Martin of Les trois petits pots pottery.

German :

Entdecken Sie die Töpferei, eine uralte Kunst, bei der die Erde in bemerkenswerte Artefakte verwandelt wird.

Von Nadine Saint-Martin von der Töpferei Les trois petits pots.

Italiano :

Scoprite la ceramica, un’arte antica che trasforma l’argilla in manufatti straordinari.

Di Nadine Saint-Martin della ceramica Les trois petits pots.

Espanol :

Descubra la alfarería, un arte milenario que transforma la arcilla en artefactos extraordinarios.

Por Nadine Saint-Martin, de la alfarería Les trois petits pots.

