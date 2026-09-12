Poterie, Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence, Draguignan

Informations pratiques

Poterie Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence Var

À partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier créatif autour de l’argile, en lien avec l’exposition « Archéologie, d’ici et d’ailleurs ».

Musée des arts et traditions populaires de moyenne Provence 75 place georges brassens, 83300 Draguignan, France Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494470572 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée permet de découvrir et d’étudier sur 600 m² d’exposition répartis sur trois niveaux, les conditions de vie et de travail en moyenne Provence de 1800 à 1955 : culture des céréales, viticulture, oléiculture avec la reconstitution de deux moulins, un atelier de bouchonnerie, un atelier de cordonnier, l’industrie de la céramique, le pastoralisme et la transhumance, l’apiculture, la chasse, l’habitat provençal avec une cuisine reconstituée, les fêtes traditionnelles, la verrerie, la sériciculture. La visite se poursuit en extérieur, dans le jardin et la galerie des machines. Parking à proximité

Atelier créatif autour de l’argile, en lien avec l’exposition « Archéologie, d’ici et d’ailleurs ».

© Musée ATP