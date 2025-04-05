POTERIE Stage de tournage 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre

POTERIE Stage de tournage 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans)

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-12-06 16:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-06

Découvrez la technique du tournage de l’argile durant 1 journée, pour adultes et adolescents à partir de 14 ans

ÂGE A partir de 14 ans

DUREE 1 Jour

HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-16h30

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum

TOUR POTIER 1 par personne

NOMBRE DE PIECES 4 pièces maximum

PROGRAMME

-Préparer sa terre, la pétrir, comprendre le processus

de recyclage.

– Réalisation de formes simples.

– Appréhender les gestes de base

– Travailler son centrage.

– Travailler la montée de terre.

– Les pièces du stage seront gardées, séchées et cuites

à 1000°.

TARIF 85 € (pièces biscuitées à 1000°)

ACOMPTE* (à la réservation) 45 €

*Acompte non remboursable. Stage non

reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

Discover the technique of clay turning during 1 day, for adults and teenagers from 14 years old

German :

Entdecken Sie 1 Tag lang die Technik des Tondrehens, für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren

Italiano :

Scoprite la tecnica della lavorazione dell’argilla durante 1 giorno, per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni

Espanol :

Descubra la técnica del lanzamiento de arcilla durante 1 día, para adultos y adolescentes a partir de 14 años

