POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre
POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre samedi 15 novembre 2025.
POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans)
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-29
Pour découvrir la technique du tournage de l’argile, sur 2 journées (à partir de 16 ans)
ÂGE A partir de 16 ans
DUREE 2 Jours
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h00
NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
TOUR POTIER 1 par personne
NOMBRE DE PIECES 6 pièces maximum
PROGRAMME:
-Préparer sa terre.
Pour les débutants
– Travailler son centrage.
– Travailler la montée de terre.
Pour les confirmés
– Débloquer ses gestes par des exercices de poids
ou de rapidité.
– Aborder le travail en série avec un dessin
technique et les outils adaptés
-Finition des pièces à la main ou par tournasage.
-Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.
TARIF 160 € (pièces biscuitées à 1000°)
ACOMPTE* (à la réservation) 80 €
*Acompte non remboursé. Stage non
reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .
MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
To discover the technique of clay turning, over 2 days (from 16 years old)
German :
Um die Technik des Drehens von Ton zu entdecken, an 2 Tagen (ab 16 Jahren)
Italiano :
Scoprire la tecnica della lavorazione dell’argilla, per 2 giorni (a partire da 16 anni)
Espanol :
Descubrir la técnica del lanzamiento de arcilla, durante 2 días (a partir de 16 años)
L’événement POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-08-07 par Anjou tourisme