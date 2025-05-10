POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre

POTERIE Stage de tournage 2 jours (à partir de 16 ans)

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-29

Pour découvrir la technique du tournage de l’argile, sur 2 journées (à partir de 16 ans)

ÂGE A partir de 16 ans

DUREE 2 Jours

HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h00

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum

TOUR POTIER 1 par personne

NOMBRE DE PIECES 6 pièces maximum

PROGRAMME:

-Préparer sa terre.

Pour les débutants

– Travailler son centrage.

– Travailler la montée de terre.

Pour les confirmés

– Débloquer ses gestes par des exercices de poids

ou de rapidité.

– Aborder le travail en série avec un dessin

technique et les outils adaptés

-Finition des pièces à la main ou par tournasage.

-Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.

TARIF 160 € (pièces biscuitées à 1000°)

ACOMPTE* (à la réservation) 80 €

*Acompte non remboursé. Stage non

reportable.

MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV .

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com

English :

To discover the technique of clay turning, over 2 days (from 16 years old)

German :

Um die Technik des Drehens von Ton zu entdecken, an 2 Tagen (ab 16 Jahren)

Italiano :

Scoprire la tecnica della lavorazione dell’argilla, per 2 giorni (a partire da 16 anni)

Espanol :

Descubrir la técnica del lanzamiento de arcilla, durante 2 días (a partir de 16 años)

