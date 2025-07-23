POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre
POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans) Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre dimanche 9 novembre 2025.
POTERIE | Stage d’initiation aux techniques potières 1 jour (adultes et ados à partir de 14 ans)
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – – 90 EUR
Début : 2025-11-09 09:30:00
fin : 2025-12-07 16:30:00
2025-11-09 2025-12-07
Un stage d’initiation aux diverses techniques potières, pour les adultes et les ados, à partir de 14 ans.
À partir de 14 ans
DUREE 1 Jour
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-16h30
NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
NOMBRE DE PIECES 4 pièces maximum
PROGRAMME Découverte de deux techniques de poterie
Le travail du colombin Réalisation de pièces par superposition
de boudins d’argile.
L’estampage Réalisation de plaques d’argile modelées dans
des moules en terre cuite.
Initiation à la décoration par gravure, par tampon ou par
engobe.
TARIF 90 € (pièces émaillées)
Dont ACOMPTE* (à la réservation) 50 €
*Acompte non remboursé. Stage non
reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV
Réservation obligatoire. .
Le Fuilet 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21 maisondupotier49@gmail.com
English :
An introductory course in various pottery techniques, for adults and teenagers aged 14 and over.
German :
Ein Einführungskurs in verschiedene Töpfertechniken für Erwachsene und Teens ab 14 Jahren.
Italiano :
Un corso introduttivo a varie tecniche di ceramica, per adulti e ragazzi dai 14 anni in su.
Espanol :
Curso de iniciación a diversas técnicas de alfarería, para adultos y adolescentes a partir de 14 años.
