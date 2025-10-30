Potions magiques Rouen

Potions magiques Rouen jeudi 30 octobre 2025.

Potions magiques

11 Rue du Moulinet Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 10:30:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-10-31

Éveillez vos sens, découvrez des formules ancestrales et repartez avec votre propre potion… qui sait, elle pourrait bien être magique ! À partir de 4 ans. .

11 Rue du Moulinet Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Potions magiques

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Potions magiques Rouen a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme Rouen tourisme