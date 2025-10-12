Potironade de St-Juan Saint-Juan

Potironade de St-Juan Saint-Juan dimanche 12 octobre 2025.

Potironade de St-Juan

Saint-Juan Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

LE COMITE DES FÊTES ET D’ANIMATION DE St JUAN/ADAM-LES-PASSAVANT organise la traditionnelle Potironade.

– Restauration rapide

– Buvette

– Soupe de potiron

– Concours du plus gros potiron.

Réservez votre journée pour cette belle fête familiale et campagnarde. .

Saint-Juan 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 42 18

English : Potironade de St-Juan

German : Potironade de St-Juan

Italiano :

Espanol :

L’événement Potironade de St-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS