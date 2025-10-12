Potironade de St-Juan Saint-Juan
Potironade de St-Juan Saint-Juan dimanche 12 octobre 2025.
Potironade de St-Juan
Saint-Juan Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
LE COMITE DES FÊTES ET D’ANIMATION DE St JUAN/ADAM-LES-PASSAVANT organise la traditionnelle Potironade.
– Restauration rapide
– Buvette
– Soupe de potiron
– Concours du plus gros potiron.
Réservez votre journée pour cette belle fête familiale et campagnarde. .
Saint-Juan 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 42 18
English : Potironade de St-Juan
German : Potironade de St-Juan
Italiano :
Espanol :
L’événement Potironade de St-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2025-08-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS