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AGENDA · Saint-Juan

Potironade de St-Juan Saint-Juan

dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Juan

Potironade de St-Juan Saint-Juan

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Ville
25110 Saint-Juan
Département
Doubs
Tarif

Saint-Juan

Potironade de St-Juan

Saint-Juan Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

LE COMITE DES FÊTES ET D’ANIMATION DE St JUAN/ADAM-LES-PASSAVANT organise la traditionnelle Potironade.

– Restauration rapide
– Buvette
– Soupe de potiron
– Artisans et peintres locaux
– Concours du plus gros potiron.

Réservez votre journée pour cette belle fête familiale et campagnarde.   .

Saint-Juan 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 42 18 

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English : Potironade de St-Juan

L’événement Potironade de St-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS