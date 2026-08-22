Potironade de St-Juan Saint-Juan
dimanche 11 octobre 2026 · Saint-Juan
Informations pratiques
Saint-Juan
Potironade de St-Juan
Saint-Juan Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
LE COMITE DES FÊTES ET D’ANIMATION DE St JUAN/ADAM-LES-PASSAVANT organise la traditionnelle Potironade.
– Restauration rapide
– Buvette
– Soupe de potiron
– Artisans et peintres locaux
– Concours du plus gros potiron.
Réservez votre journée pour cette belle fête familiale et campagnarde. .
Saint-Juan 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 60 42 18
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English : Potironade de St-Juan
L’événement Potironade de St-Juan Saint-Juan a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS