Potomitan Cholet

Potomitan

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Début : 2026-01-06 20:00:00

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Compagnie Skanda, Jade Lada

​Aux Antilles, la femme-potomitan désigne la femme-pilier, celle qui porte la famille. Mais jusqu’à quel point un corps peut-il tenir debout, porter son poids et celui des autres avant de s’effondrer ?

Chorégraphe et danseuse, Jade Lada rend hommage à sa grand-mère Denise Doressamy Lada, une femme combative, courageuse et rassembleuse.

Elle questionne aussi l’héritage culturel et génétique que l’on transmet aux femmes, mères et filles. Sur scène, le trio chorégraphique oscille entre intensité et fragilité. La danse métissée et puissante célèbre les parcours d’émancipation chute, soutien et élan par le prisme de la mémoire et du corps.

Un trio organique et enivrant qui renverse et qui élève. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

