POTOMITAN Théâtre du Rond Point Valréas

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:45:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-21

DANSE CONTEMPORAINE (chorégraphe Jade LADA.)

Potomitan, expression antillaise, est née d’une nécessité fondamentale de me reconnecter à mes racines. C’est un hommage à ma grand-mère Denise Doressamy Lada cette femme combative, courageuse et rassembleuse.

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English : POTOMITAN

CONTEMPORARY DANCE (choreographer Jade LADA.)

Potomitan, a West Indian expression, was born of a fundamental need to reconnect with my roots. It’s a tribute to my grandmother Denise Doressamy Lada, a combative, courageous and unifying woman.

