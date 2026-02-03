POTOMITAN Théâtre du Rond Point Valréas
POTOMITAN Théâtre du Rond Point Valréas samedi 21 mars 2026.
POTOMITAN
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:45:00
fin : 2026-03-21 21:30:00
Date(s) :
2026-03-21
DANSE CONTEMPORAINE (chorégraphe Jade LADA.)
Potomitan, expression antillaise, est née d’une nécessité fondamentale de me reconnecter à mes racines. C’est un hommage à ma grand-mère Denise Doressamy Lada cette femme combative, courageuse et rassembleuse.
Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
English : POTOMITAN
CONTEMPORARY DANCE (choreographer Jade LADA.)
Potomitan, a West Indian expression, was born of a fundamental need to reconnect with my roots. It’s a tribute to my grandmother Denise Doressamy Lada, a combative, courageous and unifying woman.
L’événement POTOMITAN Valréas a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes