Pots d’accueil Nozeroy
Pots d’accueil Nozeroy dimanche 8 février 2026.
Pots d’accueil
Place des Annonciades Nozeroy Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-08 2026-02-15 2026-02-22 2026-03-01
Organisés par l’Association les Ambassadeurs du Tourisme.
Une occasion privilégiée de faire connaissance !
Entrée libre et gratuite ! .
Place des Annonciades Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 19 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pots d’accueil
L’événement Pots d’accueil Nozeroy a été mis à jour le 2026-01-14 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA