Potsikei Concert L’Alizé Guipavas

Si ce titre vous paraît énigmatique, essayez donc de le prononcer en insistant sur les consonnes Po Tsi Kei et répétez la formule en boucle. Prononcé correctement ce mantra a le pouvoir de vous changer en véritable boîte à rythmes humaine !

C’est un duo aux sonorités modernes et percutantes. D’un côté il y a Maäss, pianiste à 360°. Il met son doigté pointu au service de puissants synthétiseurs analogiques, en y glissant des samples et des couleurs harmoniques issues du jazz. De l’autre on trouve Orfey, lui est beat boxer, champion de France en 2020. Véritable batteur 2.0, il taille ses rythmes au cordeau et nous offre une palette vocale vertigineuse.

Sur scène, ils s’entourent d’une structure lumineuse atypique, recréant l’atmosphère lunaire des plus célèbres films de science-fiction dont ils s’inspirent.

Durée 50 minutes.

A partir de 3 ans. .

