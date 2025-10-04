Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris

Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris

Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris samedi 4 octobre 2025.

Des contes et histoires pour petits et grands en chti, portugais , italien mais aussi en français.

Heure du conte trilingue à partir de 5 ans
Le samedi 04 octobre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit

Réservation obligatoire

 01 45 44 53 85 ou

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public enfants. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-04T14:00:00+02:00
fin : 2025-10-04T15:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-04T11:00:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes  75006 Paris