Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris samedi 4 octobre 2025.
Des contes et histoires pour petits et grands en chti, portugais , italien mais aussi en français.
Heure du conte trilingue à partir de 5 ans
Le samedi 04 octobre 2025
de 11h00 à 12h00
gratuit
Réservation obligatoire
01 45 44 53 85 ou
bibliotheque.andre-malraux@paris.fr
Public enfants. A partir de 5 ans.
Date(s) : 2025-10-04T11:00:00+02:00_2025-10-04T12:00:00+02:00
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris