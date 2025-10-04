Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris

Pou chés tiotes et grandés orilles Bibliothèque André Malraux Paris samedi 4 octobre 2025.

Des contes et histoires pour petits et grands en chti, portugais , italien mais aussi en français.

Heure du conte trilingue à partir de 5 ans

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 12h00

gratuit

Réservation obligatoire

01 45 44 53 85 ou

bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public enfants. A partir de 5 ans.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris