Poubelles au D.D Bar associatif fartfelien Gigny-sur-Saône

Tout se passe en ville. Tout se passe dans la crasse, les poubelles, les décharges. Il fait chaud, le goudron est mou, ça sent fort le fioul, les bâtiments grincent de rouille. Les gens sont violents et se laissent couler dans un moule de plomb. Les meutes de rats attaquent les chiens errants.

À chacun.e son code de l’honneur, à chacun.e sa liberté, à chacun.e sa haine, à chacun.e de choisir de se battre ou non.Le soleil brille, rose et noir fluo, au dessus de la ville qui se répand et qui grouille.

Une meuf qui court pour courir. Des enfants qui jouent dans une décharge publique. Une oasis de verdure, des combattants qui se la foutent, et un jeune garçon qui nettoie des chiottes publiques.

Combo pour un ballet d’histoires grinçantes et dures qui pulsent à 160 bpm.

spectacle à billetterie solidaire .

3 tarifs proposés :

L’Éco à 5€, le mini-prix pour les minis budgets.

l’Équi à 10€, le tarif standard qui ne vous met pas dans le rouge.

SoliTaire SoliDaire à 15€ (ou +…), le bijou qui valide votre soutien aux fartfelien.nes. .

Bar associatif fartfelien 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 36 56 06 fartfelien@aol.com

