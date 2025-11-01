POUCE ! Cou erture Maison Georges Brassens Aytré

POUCE ! Cou erture Dimanche 25 janvier 2026, 10h30 Maison Georges Brassens Charente-Maritime

• tarif unique : 6€

• tarifs réduits : 4.50€ (adhérent médiathèque Elsa Triolet ou réseau CDA La Rochelle) / 5€ (habitants de Aytré) / 5€ (groupe +10 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-25T10:30:00 – 2026-01-25T11:00:00

Fin : 2026-01-25T10:30:00 – 2026-01-25T11:00:00

Passionnée par la toute-petite enfance, cet âge de l’ouverture des sens et des premières découvertes, la chorégraphe conçoit un spectacle sur, par et pour les 0-3 ans. Grâce à un dispositif scénique évolutif, on « fait cabane » ensemble en se blottissant au sein d’un espace de jeu multisensoriel où chacun trouve sa place. le festival danse pour les jeunes Activé par la danse, la voix d’Hélène Gendek et la présence d’un tissu peint d’Emmanuelle Rosso, cet univers poétique s’offre aux émotions, nouvelles pour les tout-petits, et remémorées pour les adultes. Une tendre expérience insolite à partager dont le souvenir flottera, comme une effluve de pain grillé, pour les enfants, futurs « grands ».

Maison Georges Brassens Aytré Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/festival-pouce-cou-erture-pauline-valentin-dim-25-et-lun-26-janvier-2026-maison-georges-brassens-aytre/?portfolioCats=38 »}]

Pour Pauline Valentin, la création dédiée au jeune public se fabrique avec lui pour s’adapter au mieux à son rythme. jeune public danse