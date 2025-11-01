POUCE ! [SUPERSTRAT[ Ré Domaine culturel – La Maligne La Couarde-sur-Mer

POUCE ! [SUPERSTRAT[ Mercredi 28 janvier 2026, 18h00 Ré Domaine culturel – La Maligne Charente-Maritime

• tarif unique : 5€

Début : 2026-01-28T18:00:00 – 2026-01-28T18:30:00

Fin : 2026-01-28T18:00:00 – 2026-01-28T18:30:00

Ce solo raconte la mémoire du corps dans un trajet migratoire, et la manière dont vivent les traces de sa culture. Ce voyage entre rythmes, époques et gestuelles est porté par le chant et incarné par un danseur africain urbain et traditionnel. Son parcours contemporain frotté à l’héritage afro-américain révèle ainsi les formes de résurgences des pratiques sociales ancestrales de la danse. Une invitation à penser notre rapport aux cultures issues de l’immigration, à l’heure des tensions liées à la globalisation, entre cosmopolitisme et multiculturalisme.

Ré Domaine culturel – La Maligne 17670 La Couarde-sur-Mer La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/festival-pouce-superstrat-anne-nguyen-mar-27-et-mer-28-janvier-2026-la-maline-la-couarde-sur-mer/?portfolioCats=38 »}]

Anne Nguyen poursuit son exploration des relations entre danses urbaines et société en interrogeant les liens entre les racines de la danse, la musique et le patrimoine de la diaspora afro-américaine. culture danse