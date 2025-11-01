POUCE ! [SUPERSTRAT[ Salle de l’Arsenal Le Château d’Oléron Ors

POUCE ! [SUPERSTRAT[ Vendredi 30 janvier 2026, 19h00 Salle de l’Arsenal Le Château d’Oléron Charente-Maritime

Tarifs : plein 6€ – Gratuit pour les moins de 12 ans – réservation via l’Office de Tourisme Marennes Oléron

Début : 2026-01-30T19:00:00 – 2026-01-30T20:00:00

Fin : 2026-01-30T19:00:00 – 2026-01-30T20:00:00

Ce solo raconte la mémoire du corps dans un trajet migratoire, et la manière dont vivent les traces de sa culture. Ce voyage entre rythmes, époques et gestuelles est porté par le chant et incarné par un danseur africain urbain et traditionnel. Son parcours contemporain frotté à l’héritage afro-américain révèle ainsi les formes de résurgences des pratiques sociales ancestrales de la danse. Une invitation à penser notre rapport aux cultures issues de l’immigration, à l’heure des tensions liées à la globalisation, entre cosmopolitisme et multiculturalisme.

Salle de l'Arsenal Le Château d'Oléron 4, Boulevard Victor Hugo 17480 LE CHÂTEAU D'OLÉRON Ors 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Anne Nguyen poursuit son exploration des relations entre danses urbaines et société en interrogeant les liens entre les racines de la danse, la musique et le patrimoine de la diaspora afro-américaine. danse culture