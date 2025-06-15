POUCET POUR LES GRANDS

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Cette pièce revisite le conte avec une ogresse lectrice et résiliente. Une fable sur la liberté de choisir son destin, soutenue par Occitanie en scène.

Poucet, pour les grands s’inspire d’un moment clé du conte traditionnel la rencontre entre Poucet et les ogresses, en particulier la plus jeune, qui refuse de manger de la viande et passe ses journées plongée dans les livres une ogresse résiliente, en somme ! Cette adaptation interroge notre capacité à échapper au destin qu’on nous assigne.

Le spectacle est soutenu par Occitanie en scène , dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux.

Par la compagnie La Chouette Blanche . .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

This play revisits the tale with a resilient ogress reader. A fable about the freedom to choose one’s destiny, supported by Occitanie en scène.

German :

In diesem Stück wird das Märchen mit einer lesenden und resilienten Ogerin neu interpretiert. Eine Fabel über die Freiheit, sein Schicksal selbst zu bestimmen, unterstützt von Occitanie en scène.

Italiano :

Questo spettacolo rivisita la fiaba con un’orchessa dalla lettura resiliente. Una favola sulla libertà di scegliere il proprio destino, sostenuta dall’Occitanie en scène.

Espanol :

Esta obra revisita el cuento de hadas con una ogresa de lectura resistente. Una fábula sobre la libertad de elegir el propio destino, apoyada por Occitanie en scène.

L’événement POUCET POUR LES GRANDS Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE