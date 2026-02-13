Poucette – Le Cairn – Lans en Vercors (38), Le Cairn, Lans-en-Vercors

Poucette – Le Cairn – Lans en Vercors (38) 27 et 28 mars Le Cairn Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T10:00:00+01:00 – 2026-03-27T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T16:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:30:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Le Cairn 180 rue des Écoles – 38250 LANS EN VERCORS Lans-en-Vercors 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans