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Poucette – Médiathèque de Messimy (69), Médiathèque, Messimy

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque · Messimy

Poucette – Médiathèque de Messimy (69), Médiathèque, Messimy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
4, route de la Chatelaise - 69510 Messimy
Ville
69510 Messimy
Département
Rhône

Poucette – Médiathèque de Messimy (69) Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Médiathèque 4, route de la Chatelaise – 69510 Messimy Messimy 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans