POUCETTE

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Le foyer rural vous convie à assister à un spectacle de dessin en sable et musique en live Poucette de Cie Caminos, lundi 6 avril, à 11h15, à la salle polyvalente. Spectacle jeune public, de 3 à 12 ans.

Le foyer rural vous convie à assister à un spectacle de dessin en sable et musique en live Poucette de Cie Caminos, lundi 6 avril, à 11h15, à la salle polyvalente. Spectacle jeune public, de 3 à 12 ans. .

Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 99 09 33 68 foyerrural48370@gmail.com

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English :

The Foyer Rural invites you to attend a sand drawing and live music show, Poucette , by Cie Caminos, on Monday April 6, at 11:15 am, at the Salle Polyvalente. Show for young audiences, ages 3 to 12.

L’événement POUCETTE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère