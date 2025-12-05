Poucette, spectacle sur sable Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray
Poucette, spectacle sur sable
Maison du Beuvray 2 Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent,
s’enroulent autour d’une musique…
Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins
dans le sable, sur un air de conte…
Une expérience unique, un voyage poétique sans
parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.
Librement adapté du conte d’Andersen, Poucette nous invite à la suivre en mettant nos pas dans les siens. .
