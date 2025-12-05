Poucette, spectacle sur sable Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray

Poucette, spectacle sur sable

Maison du Beuvray 2 Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent,

s’enroulent autour d’une musique…

Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins

dans le sable, sur un air de conte…

Une expérience unique, un voyage poétique sans

parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Librement adapté du conte d’Andersen, Poucette nous invite à la suivre en mettant nos pas dans les siens. .

Maison du Beuvray 2 Le Moiron Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Poucette, spectacle sur sable

German : Poucette, spectacle sur sable

Italiano :

Espanol :

L’événement Poucette, spectacle sur sable Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2025-10-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)